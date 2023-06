Renault-Konzern plant Alpine-Zukunft Alpine wird Premiummarke mit eigener E-Plattform

Der sportliche Renault-Ableger Alpine plant bis 2026 eine Limousine, einen Crossover und eine neue A110. Danach folgen zwei weitere Modelle. All diese Modelle erhalten reine Elektroantriebe.

Im Kontext des "Renaulution"-Strategieplans des französischen Autokonzerns Renault hatte die Tochtermarke Alpine bereits 2021 die Strategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Unter dem Dach von Alpine werden künftig die Bereiche Alpine Cars, Renault Sport Cars und Renault Sport Racing ihre Kräfte bündeln. Neben dem Fokus auf die Formel 1 will Alpine neue, rein elektrisch angetriebene Sportwagen entwickeln. Dabei wird Alpine auf das komplette technische Know-how der Renault-Gruppe und der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz zurückgreifen.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Alpine seinen Fokus künftig zwar weiter auf Sportwagen legt, aber eben nicht mehr allein auf dieses Segment. Stattdessen soll die Renault-Tochter auf Basis des zur Verfügung stehenden Technik-Pools des Konzerns zur rein elektrischen Premium-Weltmarke ausgebaut werden. Dafür braucht es weitere Baureihen.

Rein elektrische Produktpalette

Als erstes Elektro-Modell soll 2024 ein Kompaktsportler im B-Segment auf Basis der neuen CMF-B-EV-Plattform kommen, bei dem es sich um die Serienversion des Showcars A290_ß (siehe Fotoshow) handeln wird – und damit um eine Dynamik-Variante des künftigen Renault 5. Ein Jahr später kommt ein elektrischer Sports-Crossover namens GT X-Over im C-Segment auf Basis der neuen Allianz-CMF-EV-Plattform. Der rein elektrische Nachfolger der Alpine A110 (im Video nach dem ersten Absatz: ein Fahrbericht der extremen R-Version) ist für das Jahr 2026 geplant.

Später will Alpine zwei größere SUV nachschieben, die vor allem die Märkte in China und den USA ins Visier nehmen. Zudem deutete Renault-Konzernchef Luca de Meo gegenüber dem britischen Magazin "Autocar" ein Sportwagen-Topmodell an. Wie ein solches "Halo"-Car aussehen könnte, zeigten die Franzosen im vergangenen Jahr mit der Wasserstoff-Sportwagenstudie Alpenglow.

Alpine entwickelt eigene Plattform

Als technischen Unterbau seiner künftigen Palette wird Alpine eine eigene Elektro-Plattform entwickeln. Das bestätigte de Meo ebenfalls dem "Autocar"-Magazin. Dieser Schritt ist nötig, weil die eigentlich geplante technische Kooperation mit Lotus nun doch nicht zustande kommt. Der inzwischen zum chinesischen Geely-Konzern gehörende britische Sportwagenhersteller hatte das elektrische Hypercar Evija (siehe Bildergalerie) entwickelt und daraufhin 2021 eine Absichtserklärung mit Renault/Alpine unterschrieben. Diese wurde nun einvernehmlich wieder gelöst.

Ihr zufolge wollten Alpine und Lotus eine umfassende Machbarkeitsstudie für das gemeinsame Engineering, Design und die Entwicklung eines elektrisch angetrieben Sportwagens durchführen und die Ressourcen, das Fachwissen sowie die Einrichtungen der jeweiligen Unternehmen in Frankreich und Großbritannien nutzen. Auch eine Zusammenarbeit beim Thema Service sowie im Bereich Motorsport wurden geprüft. Hier stand die Zusammenarbeit zur Nutzung der Motorsport-Plattformen von Alpine für die Formel 1 bis Formel E und Langstrecke im Fokus. Der "Autocar" zufolge sind gemeinsame Pläne für einen großen Elektro-SUV allerdings noch nicht komplett vom Tisch. Einen solchen hat Lotus inzwischen mit dem Eletre im Programm, der auf einer Geely-Plattform basiert.

Mehr Details beim Investorentag

Alpine fertigt aktuell am Standort Dieppe allein den Mittelmotorsportwagen A110. Renault Sport Cars entwickelt mit einem 300-köpfigen Team bisher Sportwagen und Performance-Varianten auf Großserien-Basis wie den Mégane R.S. Trophy. Renault Sport Racing ist für die motorsportlichen Aktivitäten des Unternehmens zuständig, darunter auch die Formel 1, und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Das zuvor unter Renault-Flagge startende Formel-1-Werksteam ist seit der Saison 2021 unter dem Namen Alpine unterwegs.

Weitere Informationen zu seiner künftigen Modellpalette will Alpine bei einem Investorentag verkünden, der am Montag (26. Juli 2023) stattfindet.

Fazit

Alpine will künftig nur noch rein elektrisch angetriebene Modelle bauen, und zwar deren fünf: ein Sportwagen, eine Kompakt-Limousine, einen Crossover und zwei SUV-Baureihen. Die Renault-Tochter mutiert innerhalb des Konzerns also zu einer Art elektrischer Premium-Weltmarke. Die Technik kommt dabei sowohl aus dem Konzern-Baukasten als auch aus internen Entwicklungen – eine Alpine-eigene Plattform hat Konzernchef Luca de Meo inzwischen bestätigt. Aus der angestrebten Entwicklungs-Partnerschaft mit Lotus wird dagegen erst einmal nichts.