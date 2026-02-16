China will mehr Sicherheit: Yoke-Lenkräder vor dem Aus

Im Streben nach mehr Crashsicherheit in Autos passt das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) den nationalen Standard "zum Schutz von Fahrern vor Verletzungen durch die Lenkung von Kraftfahrzeugen" an.

Die aktuelle Norm für Lenksicherheit (GB 11557-2011) ist seit über einem Jahrzehnt in Gebrauch und wurde durch zahlreiche neue Technologien überholt, sodass eine Neubewertung notwendig wurde. Die aktualisierte Norm, die, falls sie im April final genehmigt wird, zum 1. Januar 2027 in Kraft treten soll, verschärft die Anforderungen in mehreren Schlüsselbereichen. Die neuen Vorgaben sehen reduzierte Belastungswerte bei einem Lenkradanprall sowie strenge Grenzwerte für die Aufwärts- und Rückwärtsbewegung der Lenksäule bei Kollisionen fest.

Halblenkräder gelten als unsicher Und genau hier manifestiert sich das Problem von Lenkrädern im Yoke-Stil. Die Norm schreibt Aufpralltests an zehn spezifischen Punkten des Lenkradkranzes vor. Einer davon sitzt oben mittig am Lenkradkranz. Weil bei den sogenannten Halblenkrädern aber komplette Teile des klassischen Lenkradkranzes fehlen, können sie die neuen Vorgaben gar nicht erfüllen. Traditionelle runde Lenkräder bieten eine großflächige Anprallfläche mit entsprechender Dämpfung bei Vorwärtsbewegungen des Fahrers, während Halblenkräder es dem Körper ermöglichen, bei Folgekollisionen am Lenkrad vorbeizurutschen, wodurch das Verletzungsrisiko erheblich steigt.

Ein weiteres Problem sehen die chinesischen Behörden in den unregelmäßigen Formen von Halblenkrädern, die bei einer Airbagauslösung unvorhersehbare Bruchmuster der Lenkradstrukturen erzeugen könnten. Auch hier sieht man ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Hinzu kommen Meldungen von Nutzern, die von Schwierigkeiten bei der Einhandbedienung von Halblenkrädern berichten.

Laut chinesischen Medien müssen alle neuen Typgenehmigungen von Fahrzeugen ab dem 1. Januar 2027 den neuen Vorgaben entsprechen. Für bereits erteilte Genehmigungen räumt das MIIT eine Übergangsfrist von 13 Monaten ein, um die Lenkräder entsprechend anzupassen.

Conceptcars und Studien schmücken sich schon seit Jahren Halblenkrädern. In Serienmodellen sind Yoke-Lenkräder beispielsweise bei Tesla auf verschiedenen Märkten sowie bei Lexus im RZ zu haben.