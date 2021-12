Michael Lohscheller verlässt Vinfast schon wieder Ex-Opel-Chef hört nach vier Monaten auf

Zum 1. September hatte Opel-Chef Michael Lohscheller den Stellantis-Konzern verlassen, für ihn rückte Uwe Hochgeschurtz nach. Lohscheller hatte damals bereits einen neuen Spitzenposten in der Automobilindustrie gefunden: Als Chef des aufstrebenden vietnamesischen Autoherstellers Vinfast. Jetzt verlässt der deutsche Top-Manager Vinfast wieder – wie es heißt, aus persönlichen Gründen.

Vinfast gehört zur die vietnamesische Wirtschaft in vielen Bereichen durchdringenden Vingroup. Deren Autosparte Vinfast gibt es seit 2017. Der Hersteller legt großen Wert auf seine namenhaften deutschen Zulieferer und baut unter anderem in Lizenz BMW-Modelle mit für den asiatischen Markt angepasstem Design.

VinFast Der Vinfast Lux A2.0 basiert auf dem BMW 5er der Baureihe F10.

GM-Manager und GM-Manager

Vor Lohscheller war James DeLuca CEO von Vinfast – der erfahrene GM-Manager hat den Aufbau der Marke verantwortet. Lohscheller war seit 2012 Manager bei Opel (seit Juni 2017 als Chef) – also zu einer Zeit, in der Opel noch zu GM gehörte (die Übernahme von Opel durch den Stellantis-Vorgänger-Konzern PSA war am 1. August 2017 abgeschlossen). Somit hat auch Lohscheller eine Vergangenheit als GM-Manager.

Hatte Vinfast anfangs eher den Heimatmarkt im Blick, stellt sich der Konzern jetzt eindeutig global auf: Lohscheller sollte den Ausbau der Märkte zwar ebenfalls in Vietnam, aber eben auch in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und in den Niederlanden vorantreiben. In Europa und Nordamerika möchte Vinfast deutlich wachsen – unter anderem mit den Elektro-SUV VF e35 und VF e36.

Vinfast Der Vinfast President basiert auf einem BMW X5, hat aber einen 6,2-Liter-V8 von GM unter der Haube.

Aufbau eines globalen Tesla-Fighters

Aus Lohschellers näherem Umfeld war zu hören, dass er den vietnamesischen Konzern zu einem globalen Tesla-Fighter aufbauen wollte – ein Kurs, den aktuell so ziemlich alle namenhaften Automobilhersteller verfolgen. Somit könnte die Geschichte des Verbrennungsmotors bei den Vietnamesen eine besonders kurze sein, zumal Vinfast bereits ab 2022 eigene Elektroautos ausliefert. Die finanziellen Mittel für den Aufbau eines potenten Tesla-Konkurrenten dürfte die mächtige Vinfast-Mutter Vingroup bereithalten.

Wer Michael Lohscheller als Vinfast-Chef nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Sein Vorgänger James DeLuca ist zwar in die USA zurückgekehrt, steht dem Konzern aber nach wie vor als Berater zur Seite.

Fazit

Michael Lohscheller gehörte nicht zu den Managern der Autoindustrie, die sich nach der Aufgabe eines Chefpostens mit eigenen Projekten oder wackeligen Start-ups beschäftigen mussten – er hatte für seine Nach-Opel-Zeit bereits einen Vertrag mit dem aufstrebenden vietnamesischen Autobauer Vinfast in der Tasche. Jetzt hat er diesen Posten nach nur vier Monaten im Amt wieder aufgegeben – aus persönlichen Gründen.

Der Posten des Vinfast-Chefs dürfte zu einem der attraktiveren in der Autobranche gehören – die hinter dem Autobauer stehende Vingroup ist äußerst finanzkräftig und verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne. Somit ist es spannend, wer der neue Vinfast-Chef wird.