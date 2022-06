Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Rückruf Subaru Solterra und Toyota BZ4X Räder können abfallen

Laut der Nachrichtenagentur Reuters planen die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und die Automobilhersteller Toyota und Subaru eine Rückrufaktion für die Modelle BZ4X und Solterra. Gleichzeitig stoppen die Automobilhersteller temporär den Verkauf der Modelle, die erst vor zwei Monaten ihre Markteinführung feierten – auch in Deutschland. Weltweit sollen über 5.000 Fahrzeuge betroffen sein.

Toyota Deutschland informiert seine Kunden folgendermaßen: "Unter bestimmten Fahrbedingungen kann es nicht ausgeschlossen werden, dass sich Radnabenbolzen des Toyota bZ4X lösen. Die Ursache des Problems und die Fahrmuster, bei denen dieses Problem auftreten könnte, werden noch untersucht. In Deutschland betrifft dies insgesamt 283 Fahrzeuge (Produktionszeitraum 11/2021 – 06/2022), davon wurden bislang keine Fahrzeuge ausgeliefert. Somit befindet sich kein Fahrzeug in Kundenhand."

Subaru Deutschland schickt aktuell an seine Kunden folgende Informationen: "Im Zuge regelmäßiger Qualitätskontrollen wurden mögliche Probleme mit den Rädern festgestellt. Dies betrifft alle bis zum 15. Juni 2022 produzierten Fahrzeuge. In Deutschland wurde bislang noch kein Solterra ausgeliefert, sodass Kundenfahrzeuge nicht betroffen sind. Erste Kunden werden ihr Fahrzeug voraussichtlich im Spätsommer in Empfang nehmen können."

Von dem Rückruf betroffen sind die folgenden Modellreihen:

Subaru Solterra aus dem Produktionszeitraum November 2021 bis 15. Juni 2022 (weltweit: 2.600 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum November 2021 bis 15. Juni 2022 (weltweit: 2.600 Fahrzeuge) Toyota BZ4X aus dem Produktionszeitraum November 2021 bis Juni 2022 (weltweit: 2.700 Fahrzeuge; davon USA: 260, Japan: 110, Kanada: 10, Europa: 2.200 (davon 283 Deutschland))

Fazit

Toyota und Subaru müssen bei über 5.000 Fahrzeugen der Modellreihen BZ4X und Solterra nachbessern. Bei bestimmten Fahrzeugen können sich die Räder vom Fahrzeug lösen.