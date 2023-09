Tesla senkt die Preise seiner Modelle in Deutschland seit Jahresbeginn kontinuierlich. Diesmal sind die großen Baureihen dran; Model S und X kosten seit Anfang September jeweils weniger als 100.000 Euro. Besonders verlockend sind die aktuellen Tarife der Einstiegsmodelle: Model 3 und Y tragen in ihren heckgetriebenen Varianten Netto-Listenpreise von weniger als 40.000 Euro, womit sie sich jeweils für die staatliche E-Auto-Förderprämie in voller Höhe qualifizieren.