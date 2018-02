Kundenansprüche verändern sich und die Autobauer müssen darauf reagieren. Modelle, die sich nicht verkaufen, positionieren sich damit klar auf der Streichliste. Jüngstes Opfer ist der Mercedes CLS Shooting Brake, der beim Modellwechsel keinen Nachfolger mehr bekam. Weil BMW den neuen 8er in der Pipeline hat, wurde auch schon beim 6er gestrichen. Nicht mehr zu haben ist das 6er Coupé. Ebenfalls aus dem Angebot verschwunden ist der Elektrokleinstwagen MIEV bei Mitsubishi.

Noch da, aber mit Ende 2018 endgültig weg ist der Kultsportwagen Subaru WRX STI. Die Produktion für den europäischen Markt wird im Frühsommer 2018 beendet, ausgeliefert wird noch bis voraussichtlich Ende 2018. Das Ende naht auch für den Ford Focus RS, der ab April dem kommenden Modellwechsel zum Opfer fällt. Scheiden wird Mitte 2018 auch der Hyundai ix20, der ohne Nachfolger bleiben wird. Gehen soll auch der Nissan Pulsar ab Juni 2018. Den BMW M3 rafft ab August die verschärfte Abgasnorm dahin.

VW Scirocco hat sich verabschiedet

Lange wurde über eine Zukunft für den VW Scirocco spekuliert. Dann war klar. Auch der Scirocco verlässt uns. Es werden nur Lagerbestände gehandelt. Ein möglicher Nachfolger ist nicht in Sicht. Erwischt hat es in der letzten Streichrunde auch den Audi A3. Nein, nicht als komplette Baureihe, sondern nur in Form des Dreitürers der aus dem Angebot verschwunden ist.

Von der Streichung erfasst wurde zuvor schon die reine Elektroversion B250e und die Erdgasvariante der Mercedes B-Klasse. Bei Opel ist der Combo, der baugleich mit dem Fiat Doblo ist, nur noch als Lkw erhältlich, bei Skoda wurde der Yeti ausgemustert und bei Ford der Focus in der Stufenheckversion. Bei Citroën hat der C3 Aircross den C3 Picasso beerbt.

Auch anderswo wird gestrichen. Zuletzt traf nicht nur ein Modell, sondern gleich eine ganze Marke. Lancia hat den Verkauf des Ypsilon Ende April eingestellt. Da der Kleinwagen das einzig verbliebene Modell im Angebot war, ist damit auch das Ende von Lancia in Deutschland besiegelt.

Auch bei Citroën geht eine Ära zu Ende. Mit dem C5 haben die Franzosen das letzte Modell mit hydropneumatischer Federung aus dem Modellprogramm gestrichen. Ebenfalls entfallen ist der C4 Aircross, der auf dem Mitsubishi ASX aufbaute.

Gestrichen wird überall

Hyundai hat die große Limousine Genesis aus der Preisliste gestrichen. Hier könnte aber in naher Zukunft Genesis als neue Nobelmarke auch im deutschen Markt Aufschlag finden.

Zuletzt hatte VW das Beetle Coupé aus dem Angebot genommen. Das Cabrio wird weiter angeboten, von der geschlossenen Version werden nur noch die Restbestände abverkauft. Gestrichen hat auch Hyundai das i30 Coupé, von dem es auch keinen Nachfolger geben wird.

Getroffen hat es vor kurzem auch den Rolls Royce Phantom, nicht, weil er sich nicht verkauft, sondern, weil die neue Generation ab Herbst 2017 in den Startlöchern steht. Ebenfalls nicht mehr zu bekommen ist der VW CC. Das viertürige Coupé wurde eingestellt, der Nachfolger heißt Arteon. Zum Jahresende 2016 wurde der Nissan Note aus dem Modellprogramm der Japaner gestrichen. Der neue Micra soll den alten Micra und den Note ersetzen. Bereits seit Ende August ist der BMW Z4 Geschichte. Die Produktion des Klappdachroadsters wurde eingestellt. Der Nachfolger kommt erst 2018.

