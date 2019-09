Toyota plant Mirai-Neuauflage Zweite Generation des Wasserstoffautos kommt 2020

Zweite Runde für den Wasserstoff-Toyota Mirai. Ob ihn dann jemand kauft? Zumindest in Deutschland ist das Auto bislang kein Kassenschlager.

Woran es am Ende liegt, darüber lässt sich nur spekulieren – schräges Design, wenig Wasserstoff-Tankstellen, hoher Preis. Fakt ist, der Toyota Mirai war hierzulande nie der ganz große Wurf, das verrät schon ein Blick in die Bestandsdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). 138 zugelassene Exemplare sind in der Bundesrepublik unterwegs, allerdings sind lediglich neun davon privat zugelassen.

Doch jetzt will es Toyota wissen, und plant bereits für das kommende Jahr eine Neuauflage der 2014 eingeführten Wasserstoff-Limousine. Das zumindest ließ der Vorsitzende Takeshi Uchiyamada jetzt auf einem Wasserstoff-Kongress in Tokio verlauten. So richtig günstig dürfte das Brennstoffzellen-Auto aber noch immer nicht werden. Das aktuelle Modell beginnt mit einem Einstiegspreis von knapp über 78.000 Euro.

Hans-Dieter Seufert Der aktuelle Toyota Mirai hat einen Grundpreis von knapp über 78.000 Euro.

Noch zehn Jahre teuer

Gegenüber „Automotive News“ sagte Toyota-Marketingschef (Europa) Matt Harrison, man vermute, dass man mit Einführung der dritten Generation etwa auf das Preisniveau zeitgenössischer Hybrid-Autos käme. Ein Umstand, der allerdings noch gute zehn Jahre in der Zukunft liegt. Seine technologische Vorreiterrolle als erstes Massenmarkt-Auto mit Brennstoffzelle kann dem Mirai keiner nehmen; auch wenn bis dato nur eine sehr schmale Nische dieses Massenmarktes bedient wird.

Immerhin können die Japaner liefern. Die deutschen Autobauer sind beim Kapitel Brennstoffzelle eher schwach auf der Brust. BMW X5 I-Hydrogen Next? Kommt in drei Jahren, und selbst das nur dank einer Kooperation mit Toyota. Mercedes GLC Fuel Cell? Gibt’s nur als Kleinserie für Flottenkunden. Einziger Konkurrent ist insofern der Hyundai Nexo, der mit rund 70.000 Euro zumindest etwas günstiger als der Mirai ist. Allerdings nicht wirklich beliebter – oder wann haben Sie zuletzt einen auf der Straße gesehen?

Dino Eisele Rechts neben dem Mirai, sein einziger Konkurrent auf dem deutschen Markt: Der Hyundai Nexo.

Fazit

Die Technologie der Brennstoffzelle ist faszinierend – und teuer. Wer um dieses Paket noch ein besonders extravagantes Design schnürt, hat es mit dem Absatz nicht leichter. Vielleicht hat der Toyota Mirai mit einem frischen Look bessere Chancen?