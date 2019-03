Die Front der Studie El Born hat Ähnlichkeit mit dem Model 3 von Tesla, Heck und Proportionen erinnern an verflossenen Kompaktvan Altea. Die A-Säulen sind, typisch Elektroauto, weit nach vorn gerückt, was gut für den Platz im Passagierabteil ist, die 20 Zoll großen Räder sitzen nah an den Karosserieenden. Das maximiert den Radstand und kommt ebenfalls dem Innenraum zu gute. Bei der Gestaltung der Karosse haben die Spanier besonderen Wert auf die Aerodynamik gelegt wie Front, aufwendiger Dachspoiler und Turbinendesign der Felgen zeigen. Denn die Windschlüpfigkeit ist der Schlüsselzu mehr Reichweite vor allem bei höherem Tempo, denn der Luftwiderstand wächst mit steigender Geschwindigkeit quadratisch an.

Die skalierbare MEB-Batterie soll in der Seat-Version des VW ID. Neo 62 kWh haben und eine WLTP-Reichweite von 420 Kilometer erlauben. Dank der Schnelllademöglichkeit mit bis zu 100 kW (Gleichstrom) soll eine leere Batterie nach 47 Minuten Laden wieder 80 Prozent der Maximal-Reichweite bieten.

204-PS-Motor im Heck

Der Motor sitzt beim MEB im Heck. In Seats Concept Car ist es die 204-PS-Version des Asynchronmotors, der das Elektroauto aus dem Stand in 7,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen soll und den Schriftzug FR am Heck der Studie rechtfertigt. Für die erste Version des ID. Neo sprach VW hingegen von 170 PS und 8 Sekunden Beschleunigungszeit sowie einer 48 kWh-Batterie in der Basisversion.

Beim Serienstart lässt Seat VW den Vortritt: Während der ID. Neo noch 2019 auf die Straßen rollen soll, ist der Marktstart des el-Born für 2020 avisiert. Ob das Auto dann so heißen wird, ist noch nicht klar. Die Modellbezeichnung entspricht aber immerhin Seats Gewohnheit, Namen aus der spanischen Geographie zu verwenden und hier auf einen Stadtteil einer Metropole zurückzugreifen, ist für Elektroauto sicher passend. Ganz sicher ist zudem, dass der MEB-Seat wie der ID. Neo aus dem gerade auf die Elektroauto-Produktion umgerüsteten VW-Werk in Zwickau kommen wird.