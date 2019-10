Keine Zeit zu sterben: Weitere Autos bekannt James Bond fährt 2020 nicht nur Valhalla

Was fährt James Bond? Diese Frage interessiert Fans bei jedem neuen Film über den Geheimagenten. Jetzt sind weitere Autos aus dem neuen Bond namens „Keine Zeit zu sterben“ bekannt.

Ja, Aston Martin lässt es wieder krachen: Im für 2020 angekündigten nächsten James-Bond-Film fährt der Geheimagent das Hypercar Valhalla. Aber dieses eine Auto reicht James Bond nicht, um die Welt zu retten: Stolz twittert Aston Martin ein Foto von zwei weiteren Modellen, die im Film eine Hauptrolle spielen. Auf dem Foto im Vordergrund stehen Charles, Prince of Wales und der aktuelle Bond-Darsteller Daniel Craig. Hinter den beiden: ein DB5 und ein V8. In „Der Hauch des Todes“ (The Living Daylights) von 1987 tauchte der Aston Martin V8 MK IV Baujahr 1985 zum ersten Mal auf. Und der aus Goldfinger von 1964 bekannte DB5 ist längst zum bedeutendsten James-Bond-Auto geworden.

Aston Martin Charles, Prince of Wales (links) vor einem Aston Martin DB5 und James-Bond-Darsteller Daniel Craig vor einem Aston Martin V8: Auch diese Autos helfen dem Geheimagenten, wieder die Welt zu retten.

Alter Land Rover und englischer Motorroller

Ebenfalls bereits bekannt ist, dass sich James Bond im neuen Film „Keine Zeit zu sterben“ auf Jamaika aufhalten wird – schließlich wurden dort bereits einige Szenen gedreht. In einem jetzt veröffentlichten Trailer fährt James Bond einen älteren Land Rover 88 Series III. Und britische Marken bleiben auch Trumpf, wenn Bond sich ein praktisches Einspurfahrzeug organisiert: Im Trailer tuckert jedenfalls ein Motorroller des Typs Scomadi TL 125 durch die Nacht – ob tatsächlich James Bond der Fahrer ist, ist kaum zu erkennen. Scomadi wurde erst 2005 in England gegründet, der Bau der Roller erfolgt aber in Thailand.

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=NQkO0Shirl8 Auf Jamaica fährt James Bond einen Land Rover 88 Series III.

Seltenes Serien-Hypercar im Dienste Ihrer Majestät

Allerdings bekommt Ian Flemings Held im Film mit dem Arbeitstitel Shatterhand mit dem Aston Martin Valhalla endlich wieder eine Serienmodell in die Garage gestellt. Der Aston Martin DB10 aus dem Film „Spectre“ war ja ein speziell für den Film gebautes Einzelstück. Wobei „Serienmodell“ den Valhalla nur unzureichend klassifiziert. Er ist der kleine Bruder des Aston Martin Valkyrie, einem V12-Hybrid-Hypercar mit einer Systemleistung von 1.176 PS. Klein bezieht sich dabei vor allem auf den drei Liter großen, doppelt aufgeladenen V6-Motor im Heck, der gemeinsam mit einem Elektromotor an der Vorderachse eine Systemleistung von 1.000 PS ermöglichen soll.

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=NQkO0Shirl8 Ist James Bond der Fahrer? In einem Trailer fährt diese Scomadi TL 125 durch die Nacht.

Der DB5 bleibt natürlich mit dabei

Ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe leitet die Kraft auf die Räder, dabei unterstützt ein nicht näher definiertes Sperrdifferential den Kraftfluss. Der Elektromotor treibt die Vorderachse an, der Verbrennungsmotor wirkt auf die Hinterrachse. Den Spurt von Null auf 100 km/h soll der 003 in 2,5 Sekunden absolvieren, die Höchstgeschwindigkeit nach dem Dokument bei 354 km/h liegen. Dank seiner Karbon-Karosserie wiegt der Aston Martin Valhalla lediglich 1.350 Kilogramm. Auch in Sachen Preis gibt es schon einen Hinweis: Der Modell wird nicht unter umgerechnet einer Million Euro kosten. Interessenten müssen für die Bestellung eine Kaution hinterlegen. US-Kunden zahlen 300.000 Dollar, Kunden aus Europa müssen 250.000 Euro hinterlegen, australische Käufer 450.000 australische Dollar.

Aston Martin/Instagram Der Bond-Fuhrpark.

Wie Aston Martin auf Twitter bekannt gab, muss sich der Valhalla den automobilen Ruhm aber mit einem Klassiker teilen: James Bond alias Daniel Craig darf auch weiter auf seinen geliebten Aston Martin DB5 von 1964 zurückgreifen, wenn der Auftritt mal etwas eleganter ausfallen soll. Der Wechsel zu einem Hybrid-Sportwagen dürfte Bond-Regisseur Joji Fukunaga gefallen, er gilt als engagierter Umweltaktivist. Auch Hauptdarsteller Daniel Craig und die Produzenten tragen nach Insider-Informationen den Wechsel mit. Welche Sonderausstattung der neue Bond-Dienstwagen tragen wird, ist noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten für das 25. Bond-Abenteuer haben im April 2019 begonnen. Ins Kino kommen soll das neue Bond-Abenteuer im Sommer 2020.

Fazit

Valhalla. Der Name passt ganz gut, zum finalen Bond-Auftritt von Daniel Craig. Ein rein elektrischer Bond-Dienstwagen wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber damit wird dann wahrscheinlich sein Nachfolger vorfahren dürfen.