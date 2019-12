Toyota Yaris GR-4 (2019) Rallye-Ableger für die Straße

Mit Videos und Bildern kündigt Toyota eine sportliche Variante des neuen Yaris an. Der Yaris GR-4 im Rallye-Look kommt mit Turbomotor und Allradantrieb.

Schon seit einigen Jahren steht der Name der Motorsport-Abteilung von Toyota, Gazoo Racing, für sportliche Straßenversionen. Nun bekommt auch der neueste Yaris das Kürzel GR. Noch ist wenig zum GR-4 bekannt, allerdings drehte ein Yaris im gleichen Camouflage-Look in diesem Jahr fleißig Runden auf der Nordschleife. Der Erlkönig trug ein kantiges Äußeres, goldene Felgen und lag tiefer als das im Oktober vorgestellte Standard-Modell.

Möglicher Nachfolger für den Yaris GRMN

Bereits der aktuelle Yaris hat mit dem GRMN (Gazoo Racing Meisters of Nürburgring) eine Hot-Hach-Version mit satten 212 PS erhalten. Mit dem GR-4 möchte Toyota diesmal jedoch sein Rallye-Projekt in den Vordergrund stellen und wählte deswegen ursprünglich den WRC-Lauf in Australien für den Launch aus. Dort hätten wir dann erfahren, welche Technik im Hot-Hatch schlummern wird und ob er das Vorbild für zukünftige Rallye-Ableger sein könnte. Hätten, weil Toyota das Yaris-Debüt kurzfristig abgesagt hat, nachdem die Rallye-Veranstalter die Rallye wegen der vorherrschende Waldbrände ebenfalls abgesagt hatten. Die Yaris-Premiere wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Toyota Yaris GR-4

24 Sek.

Dafür schoben die Japaner ein weiteres Teaser-Video nach. Klar ist nun, der GR-4 kommt mit Allradantrieb. Beim Antrieb gehen die Spekulationen immer noch auseinander. Eine Quelle redet von einem Turbo-Dreizylinder, eine andere von einem aufgeladenen Vierzylinder mit 1,6 Liter Hubraum. Toyota bestätigt nur, dass man die finalen Tests absolviere – also eine Premiere nicht mehr allzufern sein dürfte.

Umfrage 2373 Mal abgestimmt Was halten Sie von PS-starken Kleinwagen? Als Alltagsautos sind sie unschlagbar. Ein bisschen mehr Platz darf es schon sein. mehr lesen

Fazit

Hotte Hatchbacks? Immer her damit! Schon das Heck des GR-4 sieht nach viel Fahrspaß aus. Was uns noch gefallen könnte: Eine seriennahe Rallye-Waffe für WRC-2 und Co.!