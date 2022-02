Renault Concept Car Franzosen planen Wasserstoff-Verbrenner

Bei Renault stehen die Zeichen auf Nachhaltigkeit. Im Januar 2021 hatte Konzernboss Luca de Meo im Rahmen der Renaulution-Strategie eine Neupositionierung der Marke und ein in Europa rein elektrisches Portfolio ab 2030 angekündigt. De Meo schränkte aber auch ein, im Falle einer unzureichenden Lade-Infrastruktur auch weiter Verbrennerautos bauen zu wollen.

Kleiner Strategiewechsel?

Eine erste Abkehr von der reinen Elektro-Strategie scheint sich mit der Ankündigung eines neuen Concept Cars anzudeuten. Im Rahmen der Vorstellungen der Finanzzahlen für 2021 präsentierte Renault ein Teaserbild von einer Studie, die am 20. Mai 2022 enthüllt werden soll. Im Begleittext sprechen die Franzosen von einer "Hydrogen Engine", also einem Wasserstoffmotor. Das deutet auf einen konventionellen Verbrenner hin, der mit Wasserstoff befeuert wird. Renault spricht auch nicht mehr von Elektromobilität, sondern rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Auch Wasserstoff lässt sich nachhaltig produzieren und kann so seinen Beitrag zur CO2-Reduktion liefern. Bislang setzt Renault bei Thema Wasserstoff nur auf Brennstoffzellenantriebe, die für die Nutzfahrzeugbranche konzipiert sind.

Auch Toyota setzt auf Wasserstoff-Verbrenner

Renault wäre mit einem Wasserstoff-Verbrenner nicht allein unterwegs. Auch Toyota entwickelt verschiedene mit Wasserstoff befeuerte Motorenkonzepte. Mit Wasserstoff als Treibstoff könnte die erprobte und verfügbare Verbrenner-Motorentechnologie größtenteils weiter genutzt werden. Und bei Nutzung von grünem Wasserstoff könnten diese Antriebe auch ihren Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Ein weiterer Nebeneffekt: Hardcore-Verbrenner-Verfechter könnten bei der Stange gehalten werden. Das Hauptargument gegen Wasserstoff ist die bislang fehlende Infrastruktur.

Das Teaserbild gibt keinen Aufschluss über ein mögliches Antriebskonzept. Gezeichnet wurde die neue Renault-Studie unter der Leitung von Design-Chef Gilles Vidal.

Fazit

Gibt es bei Renault einen kleinen Strategieschwenk weg von reiner Elektromobilität? Ein für Mai angekündigtes Concept Car könnte einen Wasserstoff-Verbrenner unter der Haube tragen. Der ist dann zwar nicht elektrisch, aber im richtigen Kontext auch CO2-neutral unterwegs.