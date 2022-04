Rückruf für PHEVs des VW-Konzerns Stromschlag- und Brand-Gefahr bei 118.000 Hybrid-Autos

Am 16. Februar 2021 war in einigen Medien von einem Fahrzeugbrand zu lesen. Das brennende Auto: Ein angeblich erst zwei Tage alter Plug-in-Hybrid Golf GTE mit nur 300 Kilometern auf dem Tacho. Laut Bild-Zeitung berichteten die Insassen von einem hellen blauen Blitz und einem lauten Knall im Fahrzeuginnenraum. Der Knall und Druckwelle waren angeblich extrem heftig. Die Insassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Sie wurden nur leicht verletzt. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte den Brand, die Lithium-Ionen-Batterie des Plug-in-Hybrid-Golfs ließ sich allerdings letztlich nur durch Eintauchen in einen wassergefüllten Container löschen.

Rückruf ist Ergebnis eines mysteriösen Brandfalles

VW gab gegenüber Bild seinerzeit zu Protokoll: "Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Um den selbst gesetzten hohen Standard bei unseren Fahrzeugen gewährleisten zu können, analysieren wir derzeit die näheren Umstände und die technischen Hintergründe eines Falles, bei dem es laut Medienbericht zu einer Explosion eines Golf 8 gekommen sein soll. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse werden wir im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten."

Gut ein Jahr später ist es soweit: Das Kraftfahrt-Bundesamt und der Automobilhersteller VW haben eine Rückrufaktion gestartet. Bei bestimmten Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen könnte eine fehlerhafte Sicherung im Falle eines Kurzschlusses die Gefahr eines Stromstoßes und in seltenen Fällen eines Lichtbogens (Spannungsübergang über die Luft wie bei einem Blitz) erhöhen. Unter besonders ungünstigen Umständen könnte der sogar einen Fahrzeugbrand auslösen. Diese besonders ungünstigen Umstände lagen im Februar 2021 vor. Was war passiert?

Fehlerhafte Sicherungen aus Thailand

Das Hochvoltsystem nicht nur der Plug-in-Hybride des Modularen Querbaukastens (MQB) von Volkswagen ist mit einer Schmelzsicherung gegen Kurzschlüsse abgesichert. Die besteht aus einer isolierenden Patrone, in der sich ein von Löschsand umgebener Schmelzleiter (in der Regel aus Kupfer oder Feinsilber) befindet. Fließt zu viel Strom und der Schmelzleiter brennt durch, dient der Sand als Lichtbogenlöschmittel. Denn beim Abschalten eines Stromkreises entsteht ein Lichtbogen, dessen Intensität vor allem von der Stärke des abzuschaltenden Stroms abhängt.

Plug-in-Hybride-Modelle mit quer eingebautem Motor hat VW inzwischen etwa 300.000 im Feld, 118.000 davon haben nach Angaben von für gewöhnlich gut unterrichteten Konzernkreisen eine Sicherung mit zu wenig Löschsand darin und ein zu schwaches Gehäuse. Die Sicherungen bezieht VW aus Thailand; während der ersten Lockdowns der Corona-Pandemie, als sich zahlreiche Lieferketten verhakten, entstanden in Fernost offenbar chargenweise mangelhafte Exemplare dieser Sicherungen. Damit das zu solchen Problemen führt wie bei dem fast neuen Golf GTE im Februar 2021 muss wie erwähnt einiges zusammenkommen: Zunächst mal ein heftiger Kurzschluss, dann müssen die Wetterbedingungnen bis hin zur Luftfeuchtigkeit günstig für Störlichtbögen sein und dieser muss auch noch bis in die Karosse durchschlagen, wo er zu guter Letzt auf Brennbares stoßen muss. Daher heißt es im aktuellen KBA-Rückruf für VW: Bisher ist ein Schadensereignis mit Unfallfolge beziehungsweise Personenschäden bekannt. Gemeint ist eben oben genannter Fall mit dem Golf GTE.

Potenziell betroffen sind weltweit 42.571 und deutschlandweit 25.981 Fahrzeuge der Marke VW. Da die Plug-in-Hybrid-Antriebe des MQB in zahlreichen Konzernmarken zum Einsatz kommen, werden auch PHEVs von Seat (Leon, siehe Bildergalerie im Vergleich mit dem Golf GTE) und Skoda (Octavia) sowie gut 24.000 (A3 und Q3 mit Plug-in-Hybrid-Antrieb) von dem Rückruf betroffen sein. Entsprechende Bekanntmachungen zu den anderen VW-Konzernmarken wird das KBA demnächst veröffentlichen.

Als Abhilfemaßnahme plant VW an den betroffenen Fahrzeugen eine zusätzlich schützende Isoliermatte über dem Schaltkasten der Hochvoltbatterie anzubringen. Ein Sicherungstausch wäre offenbar bei der Reparatur mit einem Fehlerrisiko behaftet, das höher ist, als das für Schadensfälle der betroffenen Autos.

Diese VW-Modelle (Produktionszeitraum 2019 – 2022) sind betroffen:

Die Rückrufaktion ist beim KBA unter der Referenznummer 011696 und dem Hersteller-Code 93N4 zu finden. Neben den VW-Fahrzeugen sollen noch weitere VW-Konzern-Marken betroffen sein. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

Fazit

VW und das KBA haben eine Rückrufaktion gestartet, andere Konzernmarken werden folgen. Bei 118.000 Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen auf Basis des MQB könnte eine fehlerhafte Sicherung im Falle eines Kurzschlusses die Gefahr eines Stromschlags und eines Brandes erhöhen. Auslöser für den Rückruf war ein einziger Fall im Februar 2021, Abhilfe schafft eine Glasfasermatte zur Abschirmung der Sicherung.