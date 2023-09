Rückruf Stellantis: Probleme bei über einer Million Fahrzeugen

Mehrere Stellantis-Marken rufen weltweit 1.052.176 Fahrzeuge zurück. Die fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators. In Deutschland müssen 65.786 Fahrzeuge in die Werkstatt.